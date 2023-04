Forte maltempo nel sud Sardegna, non solo pioggia: “A Barrali chicchi di grandine grossi come uova”

A Barrali la grandinata è così potente che le strade sembrano imbiancate: “Ma non è neve”, assicura a Casteddu Online l’imprenditore Giampiero Pani, che ha spedito alla nostra redazione foto sin troppo chiare: “Chicchi di grandine grandi come uova, speriamo solo che non creino troppi danni”. A Cagliari, intanto, il cielo è tornato sereno dopo il rapido ma intenso acquazzone del primo pomeriggio. La situazione è destinata a migliorare, su tutto il sud della regione, non prima di stasera.