Forte boato a Pirri, esplose due bombole del gas

Un forte boato ha scosso la città, due bombole del gas sono esplose in un cortile di una abitazione, metà di una è volata in via Su Planu “per fortuna è caduta in mezzo alla strada e non ha preso nessuno” racconta una cittadina. Non si registrano feriti, in casa, al momento della deflagrazione non erano presenti i proprietari. Un’esplosione che ha scosso i cittadini ed è stata udita sino a Cagliari: è avvenuta ieri, intorno alle ore 18, nel cortile di un’abitazione in via Camaldoli, zona Monreale. Tanta la paura, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. Una parte di uno dei due recipienti in acciaio ha colpito un muro, danneggiandolo.