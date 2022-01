Fonsarda, rubato l’albero di Natale intero realizzato dai bambini: “Un ladro senza cuore”. Il furto, avvenuto davanti alla pizzeria Troll, è stato però interamente filmato dalle telecamere e il ladro potrebbe avere le ore contate: ha acceso una pila per guardare meglio e poi si è portato via intero il dono dei più piccoli, in via dei Donoratico. Dove già in passato sono stati realizzati diversi furti, forse compiuti dalla stessa mano. Azioni di vandalismo puro, impossibili da giustificare soprattutto se compiuti nei confronti dei bambini e nella notte di Capodanno.