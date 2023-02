Fonni sotto choc per Andrea Concas, morto a 4 mesi in ospedale: “Distrutti dal dolore”

Fonni sotto choc e addolorata, senza parole per la morte di un neonato di appena 4 mesi, Andrea Concas. Il piccolo è morto due giorni fa e da tempo era ricoverato in vari ospedali. Oggi c’è stato il funerale, officiato da don Antonello Solinas, in una basilica di Santa Maria dei Martiri piena di concittadini di papà Giuseppe e mamma Maria Grazia, che sino all’ultimo hanno sperato che i medici potessero salvare il loro piccolo. Ma le sue condizioni di salute sono peggiorate e, alla fine, l’equipe di sanitari che lo stava seguendo si è dovuta arrendere e non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Una comunità distrutta dal dolore e che non riesce a darsi pace: il piccolo Andrea è stato prima ricoverato a Nuoro, per quattro giorni, poi la decisione del trasferimento: “Dal San Francesco è stato portato all’ospedale Gaslini di Genova”, spiega, contattata dalla nostra redazione, la sindaca Daniela Falconi. Anche lei non ha parole e, sin da subito, ha garantito tutto il supporto e la vicinanza possibile alla giovane coppia di genitori colpita dal dramma. C’era anche lei, come tutta Fonni, per l’ultimo saluto in chiesa ad Andrea Concas.

“La nostra comunità è distrutta dal dolore, ci sono drammi che non riusciamo a spiegarci, che sono difficili da sopportare. In un momento come questo, riconfermo la mia vicinanza ai due giovani concittadini e spero che possano ritrovare la serenità”.