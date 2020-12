Fondo (R)ESISTO per le imprese sarde: posticipati i termini di chiusura del bando

In seguito alle proposte pervenute da parte delle Organizzazioni datoriali e degli Ordini di competenza, riteniamo opportuno riprogrammare i termini relativi al bando (R)ESISTO, a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi”. Lo dichiara l’assessore regionale del Lavoro, Alessandra Zedda, che assicura “una integrazione dell’Avviso, al fine di allargare la partecipazione e migliorarne le condizioni. Inoltre renderemo disponibili le principali Faq relative alle modalità di presentazione delle istanze degli aventi diritto”.

La posticipazione dei termini di chiusura del bando consentirà anche di superare le criticità emerse con le disposizioni dell’ultimo Decreto Legge del 18 dicembre, che, per via delle restrizioni agli spostamenti, renderà più difficile ai partecipanti la possibilità di avvalersi di tecnici e consulenti. Pertanto, secondo le nuove indicazioni dell’Assessorato del Lavoro, in fase di definizione, la presentazione delle domande sarà possibile dal 18 gennaio a partire dalle ore 10, fino al 15 febbraio 2021.