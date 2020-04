Fondi per le imprese in difficoltà in Sardegna: in arrivo prestiti da 800 mila euro da restituire in 15 anni

Fondi le imprese in difficoltà: prestiti da 800 mila euro da restituire in 15 anni a interessi zero a partire da 24 mesi dopo l’erogazione. L’annuncio del presidente della giunta regionale Christian Solinas che domani darà il via alla delibera di giunta. Si tratta di un accordo con la Bei (banca europea degli investimenti) da 200 milioni di euro che garantiranno prestiti fino a 800 mila euro da restituire in 15 anni a interessi zero. Si potrà pagare due anni dopo l’erogazione del finanziamento. “Liquidità per il nostro sistema produttivo e per le aziende in difficoltà”, ha dichiarato Solinas.