In Sardegna la variazione percentuale sui novi casi per ogni 100 mila abitanti è in salita del 32 %. I dati diffusi oggi dalla Fondazione Gimbe parlano di performance regionale di peggioramento (incremento negativo peggiore solo a quello di Piemonte e Friuli). Ed è questo il dato che preoccupa maggiormente. Confortano invece i numeri sull’occupazione dei posti letto delle terapie intensive, fermi al 12 % contro la media nazionale del 31 %.

Preoccupano i dati a livello nazionale. “Da tre settimane consecutive – ha detto Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe – si registra il progressivo incremento dei nuovi casi con inversione di tendenza di tutte le curve, che conferma l’inizio della terza ondata”.