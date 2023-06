Overbooking sul volo Ryanair Elmas-Bologna, impossibile decollare con due passeggeri in più e, a bordo, si scatena la rabbia di chi sperava di poter partire puntuali: “Aereo bloccato e passeggeri che non vogliono scendere”, racconta una donna presente a bordo, Jessica Alessia Pisanu. A bordo del velivolo, fermo sulla pista di Elmas, è arrivata anche la polizia, per calmare gli animi e cercare di trovare una soluzione. Alla fine, un uomo e una donna hanno scelto di abbandonare l’aereo dopo aver ricevuto la promessa, da parte della compagnia aerea, di essere rimborsati con 250 euro a testa. “A bordo c’è anche la squadra Sardegna Old Rugby 15, devono disputare una gara a Bologna. All’inizio volevano far scendere due dei loro giocatori, ma c’è stato un no netto”, racconta ancora la passeggera.

Alla fine, tra le polemiche, l’aereo è decollato con oltre due ore di ritardo. Ogni passeggero, in media, ha pagato cento euro.