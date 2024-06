Follia in Sardegna, guida turistica arriva nella spiaggia rosa di Budelli e fa una passeggiata (VIDEO)

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È da tutelare, da proteggere e da fare restare incontaminata. Meglio, dovrebbe essere così per la spiaggia rosa di Budelli, nell’arcipelago de La Maddalena, in Sardegna. Una donna che lavora come guida turistica e che conta poco meno di trentaseimila seguaci, senza curarsi dei divieti, è arrivata a calpestare i chicchi rosa in barba a tutti i divieti. I video li ha pubblicati tra le storie di Instagram.

In un primo spezzone c’è lei che attracca e che giudica “meravigliosa” la spiaggia rosa, per quanto noi sardi lo sapessimo già. Poi, ecco “La vie en rose” con a contorno una bella e lunga passeggiata in un luogo protetto. I video sono diventati presto virali, al pari dello sdegno dei sardi che li hanno visti.