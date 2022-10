Follia a Quartu, motociclista travolge un agente e scappa a tutto gas

Follia a Quartu Sant’Elena, in via Nigra. Un giovane in sella a un motorino, senza casco, ha impennato, a folle velocità, cercando di superare una fila di automobili. Un agente della polizia Locale l’ha invitato a calmarsi e, per tutta risposta, il centauro l’ha travolto ed è scappato a tutto gas. Il poliziotto stava multando una macchina, parcheggiata in sosta vietata. Il motociclista, temendo di essere fermato, ha rallentato bruscamente ma, poi, è ripartito a tutto gas, dopo aver colpito uno dei poliziotti.

L’agente, un 50enne, se l’è cavata con delle ferite ad una gamba giudicate guaribili in sei giorni. Purtroppo, come spiegano dalla stazione della polizia Locale quartese, non è stato possibile individuare targa e fisionomia del conducente, nonostante la ripresa di una videocamera nelle vicinanze. “Proseguiremo gli accertamenti per individuare il responsabile, l’importante è che l’agente stia bene e non corra pericoli per la sua salute”, conferma il comandante Antonello Angioni.