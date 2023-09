Follia a Napoli, un uomo dà fuoco a una donna per una lite di condominio

Un altro inspiegabile gesto completamente folle per futili motivi. A Quarto, vicino Napoli, un uomo di 53 anni, Francesco Riccio, ha cosparso di benzina e ha dato fuoco ad una donna di 48 anni e alla sua macchina per un lenzuolo steso dalla donna che ostacolavo il suo ingresso nel box. Il 53enne era già noto alle forze dell’ordine ed è stato ora fermato per tentato omicidio, mentre la donna è all’ospedale Cardarelli con numerose ustioni in attesa di una prognosi. Non si esclude ci fossero altri dissidi condominiale alla base del folle gesto e che quella di oggi fosse una delle tante liti