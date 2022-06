Follia a Lotzorai, minaccia di uccidere la mamma con uno spiedo: 39enne in manette

Follia a Lotzorai, un giovane di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver minacciato di morte la madre con uno spiedo. Il trentanovenne, non nuovo a simili comportamenti, era già stato denunciato lo scorso 20 giugno, e allontanato dalla casa nella quale viveva con in genitori, proprio per minacce. Stavolta, sotto l’effetto di droga e alcol, li ha nuovamente minacciati. I carabinieri sono riusciti a intervenire in tempi rapidi e bloccarlo. L’aggressore, è stato rinchiuso nella casa circondariale di Lanusei.