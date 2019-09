Follia a Elmas, due passeggeri in ritardo “inseguono” con i trolley l’aereo sulla pista

Un drink e poi un altro drink, bevuti in uno dei bar dell’aeroporto di Elmas in tutta tranquillità, nonostante la voce dell’altoparlante avesse già chiamato, per ben tre volte, tutti i passeggeri che si dovevano imbarcare sul volo Easyjet diretto a Londra. Tra chi si sarebbe dovuto sedere su quelle poltroncine c’erano anche loro: un 40enne inglese e un cinquantaquattrenne sardo un po’ “distratti”. Quando si sono resi conto che non potevano più imbarcarsi in modo “normale”, hanno deciso di tentare la carta della “follia”: hanno forzato una delle porte allarmate dello scalo cagliaritano e, trolley in mano, si sono messi a correre sino alla pista, a pochissimi metri dall’aereo, già in fase di manovra. I poliziotti in servizio al Mario Mameli, avvisati dal sistema di allarme della porta, sono riusciti a raggiungere i due uomini. Dopo averli allontanati dalla pista, gli agenti – coordinati dal dirigente Mimmo Bari – hanno identificato i due.

Ed è proprio in quei momenti che la coppia di passeggeri “mancati” avrebbe addirittura protestato: “Ma come, già abbiamo perso il volo, ora ci fate pure la multa?”. Già, perchè quanto hanno combinato null’altro è che un reato bello e buono: attraverso il consolato, riceveranno nelle loro case londinesi il foglio con la contravvenzione di 2064 euro. A testa.