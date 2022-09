Follia a Elmas, 35enne forza il portellone di un aereo e scende: “Voglio fumare”

Follia all’aeroporto di Elmas. Un 35enne italiano, diretto a Londra, dopo essersi seduto su una delle poltroncine del volo Rynair diretto nella capitale inglese, si è alzato e, dopo essere riuscito a forzare il portellone anteriore, a pochi minuti dalla partenza, è sceso e, dopo avere attraversato tutta la pista, ha raggiunto l’area sterile. Il giovane, dopo qualche minuto, è risalito a bordo dell’aereo, forzando un’altra volta la porta, sotto gli occhi attoniti e sgranati degli altri passeggeri, poco più di un centinaio. Il comandante del volo, già in ritardo di circa due ore, ha subito chiamato gli agenti della Polaria. I poliziotti, coordinati dal dirigente Mimmo Bari, sono arrivati a bordo dell’aereo e hanno bloccato il giovane, che ha motivato agli agenti il perchè del suo gesto: “Volevo fumarmi una sigaretta”. Dopo una nuova ricognizione a bordo da parte delle hostess, il volo è finalmente potuto partire alla volta della città inglese, dopo cinque ore totali di attesa.

Il 35enne, invece, è finito negli uffici della Polaria: per aver turbato le operazioni di imbarco dovrà pagare, come previsto dal piano per la sicurezza nazionale, duemila euro di multa. Sarà compito dei poliziotti verificare se, alla luce di quanto compiuto, per lui possa anche scattare la denuncia: “Quando abbiamo raggiunto il giovane a bordo dell’aereo è stato collaborativo, ci ha spiegato le sue ragioni e, naturalmente, l’abbiamo fatto scendere per identificarlo e multarlo. Ovviamente”, spiega il dirigente della Polaria, “l’aereo è partito senza di lui”.