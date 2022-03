Follia a Cagliari: “Auto distrutta dai ladri, sono un’infermiera e ora non posso andare all’ospedale”

La Volkswagen Up di Maria Voicu rivoltata come un calzino, di notte, in via Kock: “Hanno rubato paraurti, fanali, fari e cofano. Non ho parole per descrivere questi vigliacchi, sono stata costretta a saltare due giorni di lavoro al Santissima Trinità. I danni sono ingenti, superano i duemila euro: se qualcuno ha visto qualcosa mi contatti, non ho mai fatto del male a nessuno”. CONDIVIDIAMO TUTTI questo appello!!