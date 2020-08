Cagliari come le grandi città europee. Grande entusiasmo in via Roma per l’inaugurazione della ruota panoramica al porto. “E’ una straordinaria opportunità per la città. Un’attrattiva ci mette al pari con le altre grandi realtà europee,” dichiara l’assessore al Turismo Alessandro Sorgia, “il mio pensiero va alle attività della città che hanno subito 3 mesi di chiusura. Questa iniziativa darà ristoro anche a loro”.

(Foto di Davide Loi)