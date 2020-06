Focolaio Covid a Mondragone: già 49 positivi, arriva l’esercito

Si aggrava l’emergenza Covid-19 a Mondragone, comune del litorale casertano: il numero dei contagiati è arrivato a 49 e le tensioni con gli immigrati bulgari residenti residenti nei Palazzi ex Cirio in cui si concentra il focolaio hanno spinto il governatore, Vincenzo De Luca, a chiedere l’intervento dell’Esercito con un centinaio di militari. “Ho avuto un colloquio con il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, in relazione alla zona rossa istituita negli ex palazzi Cirio di Mondragone”, ha spiegato in una nota il presidente della Regione Campania, Vincenzo de Luca, “ho chiesto l’invio urgente di un centinaio di uomini delle forze dell’ordine per garantire il controllo rigoroso del territorio. Il ministro ha annunciato l’arrivo di un contingente dell’Esercito”. Continua a leggere su Agi.it

(immagine simbolo)