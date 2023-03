Flumini, circondato dalle fiamme il rifugio Zampe Matte di gatti e cani malati: “Un inferno, adesso aiutateci”

RADIO ZAMPETTA SARDA, INCENDIO A FLUMINI, IL RIFUGIO ZAMPE MATTE HA BISOGNO DI AIUTO.

Ieri nel primo pomeriggio a Quartu il rifugio Zampe Matte Onlus di Antonella Zonca , è stato circondato dalle fiamme, ecco la sua testimonianza: “Poi ci chiediamo perchè madre natura si accanisce contro di noi umani!Siamo il cancro del pianeta!Corpicini bruciati di animali, tra i quali ricci e una piccola volpe, sono ciò che ho visto accompagnato dalla puzza di bruciato.Il canneto era la casa di molti piccoli animali.Orrendo! Mi è venuto da piangere, ricordare lo spavento dei gatti in un fuggi fuggi per nascondersi nelle cucce, e sentire l’ assordante rumore del fuoco mentre mangiava le canne e gli alberi centenari. Il rifugio, grazie ai vigili e alla mano di Dio è stato graziato.Il frangivento ha necessità di essere riparato.”Dopo questo sfogo la Zonca lancia un appello per mettere il rifugio in sicurezza:” Ci servono cisterne da 500 litri, da piazzare in tutto il perimetro del rifugio Dei Piccoli Disastrati, gatti vecchi e malati.Aiutateci ad aiutarli, info al+39 335 146 7414 Rifugio Zampe Matte Onlus, Flumini di Quartu Sant’Elena.Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamentiLunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta

