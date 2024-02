Flumin, un cane ingoia un amo da pesca durante la passeggiata in spiaggia con il suo padrone

Flumini di Quartu – Ingoia un amo da pesca durante la passeggiata in spiaggia con il suo padrone: “Adesso Lilly ha l’amo nello stomaco. Speriamo bene. State attenti quando portate i cani” comunica un cittadino. Il fatto è avvenuto lungo il litorale limitrofe a una resisdenza per anziani, “ringrazio il pescatore particolarmente intelligente che ha lasciato in spiaggia un pezzo di lenza con amo ed esca” scrive il cittadino. Il cane ha ingerito, inconsapevole del pericolo, amo, lenza ed esca prima che il padrone riuscisse a evitare l’inconveniente. Un avviso, dunque, a tutti i proprietari di animali che trascorrono qualche momento in spiaggia per la passeggiata giornaliera, al fine di mettere in guardia chiunque ed evitare ulteriori simili incidenti.