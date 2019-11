Affitta il negozio e non paga le tasse, furbetto del fisco scoperto a Sarroch

Affittava il negozio e non pagava le tasse. Le Fiamme Gialle di Sarroch hanno concluso un controllo fiscale nei confronti di un cittadino, le cui generalità non sono state rese note, proprietario di un immobile commerciale, poi ceduto in locazione a un negoziante, a Sarroch.

La Finanza ha indagato sull’uomo, residente a Capoterra, anche con sopralluoghi e controlli “porta a porta”, accertando così che l’immobile è risultato effettivamente locato ad un’azienda dal 2016 al 2018, in cambio di 13 mila e 600 euro. L’uomo non ha inserito i compensi derivanti dall’affitto nella propria dichiarazione dei redditi.