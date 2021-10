Fiorentina-Cagliari 3-0, naufragio di Mazzarri e tifosi infuriati: “Giulini, questo non è onorare la maglia rossoblù”

Naufragio del Cagliari a Firenze. Poco più di una passeggiata dei ragazzi di Italiano che castigano il Cagliari senza tanti problemi, il risultato in questo caso, non racconta le occasioni goal, il possesso palla e la supremazia territoriale dei viola, passati in vantaggio grazie al rigore “invisibile” decretato al VAR che ha permesso a Biraghi di portare in vantaggio i viola, quindi il raddoppio di Nico Gonzales, squadre al riposo sul due a zero e Cagliari inesistente. Si riparte con lo stesso tema tattico del primo tempo, solo Fiorentina che trova il terzo goal con una splendida punizione di Vlaovich. Il Cagliari è abulico, disorganizzato, non arriva mai sulle seconde palle e spesso e volentieri non riesce a gestire le azioni di rilancio, il centrocampo rossoblù è una prateria dove i centrocampisti della fiorentina sguazzano senza problemi, Saponara sembra il Maradona dei tempi migliori e fa il bello e cattivo tempo. Mazzarri scuote la testa e cerca di modificare l’assetto dei rossoblù che dopo aver perso Caceres nel primo tempo per infortunio, vedono sostituire Keita Baldè, Deiola e Zappa con Pavoletti, Gaston Pereiro e Grassi. Il tema della gara non cambia e la Fiorentina gestisce agevolmente il vantaggio e si porta a casa tre punti benedetti conquistati con il minimo sforzo.