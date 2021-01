Fiorentina-Cagliari 1-0, a Firenze si spegne il sogno di Di Francesco: rossoblù in piena crisi

A FIRENZE SI SPEGNE IL SOGNO DI DI FRANCESCO

di Gigi Garau

Altra incredibile sconfitta del Cagliari di Di Francesco, Joao Pedro sbaglia un rigore e Vlahovic trafigge i rossoblù ormai in piena crisi e invischiato nella lotta per non retrocedere, alla quarta sconfitta consecutiva e senza vittorie dal 7 novembre. Rischia il tecnico? Brutta sconfitta per il Cagliari all’Artemio Franchi, una partita che il Cagliari poteva anche vincere e che invece ha perso senza tante attenuanti. Nel freddo gelido di Firenze, Di Francesco ritrova Godin, Oliva e Sottil, inoltre in dieta viene schierato Pisacane dal primo minuto. Il 4-2-3-1 che dovrebbe assicurare equilibrio tattico e che nel corso del primo tempo viene messo raramente in discussione, eccetto per un rigore prima concesso e poi annullato al Var alla Fiorentina. Rigore che inviene concesso al Cagliari per un atterramento di Joao Pedro in area viola e poi fallito clamorosamente dall’attaccante brasiliano che si fa ipnotizzare Dragowsky.

Gol fallito, gol subito ed è proprio la Fiorentina a portarsi in vantaggio con Vlahovic che sfrutta un cross di Callejon partito sulla destra con una classica azione di contropiede nata da un errore di Marin. Il Cagliari cerca disperatamente il pareggio, Di Francesco a dieci minuti dal termine manda in campo il trio Ounas-Pavoletti Zappa cercando di giocarsi il tutto per tutto. Cinque minuti più tardi è la volta anche di Tramoni e di Cerri, ma la musica non cambia di molto. Anzi è la Fiorentina a continuare con le azioni di attacco e alla fine arriva un’altra sconfitta. Ora il tecnico Di Francesco è in bilico e alla prossima giornata arriva il Milan alla Sardegna Arena.