Ragnar Klavan è diventato papà per la terza volta. La moglie Lili, nella notte, ha dato alla luce Luna. Tanta la felicità per il difensore 33enne rossoblù. Ecco il messaggio ufficiale del Cagliari Calcio: “Lieto evento in casa rossoblù, è nata ieri a Cagliari Luna, la terzogenita di Ragnar Klavan. A lui, alla moglie Lili, ai piccoli Romer e Ronan le congratulazioni di tutto il Cagliari Calcio”.