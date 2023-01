Fiocco azzurro a Domusnovas, il piccolo Lorenzo nato quasi in macchina in Lombardia

Parto improvviso per una giovane coppia sarda emigrata in Lombardia: per una manciata di minuti il piccolo Lorenzo non è nato in macchina. È accaduto tutto all’improvviso, il parto era previsto per fine gennaio e invece Lorenzo Camedda ha deciso che era già ora di conoscere mamma Anna, papà Matteo e la sorellina di due anni Giulia. Le contrazioni sono arrivate all’improvviso, all’alba.

Anna Perra, che compirà 30 anni domani, di Domusnovas ma residente a Rivarolo del Re ed Uniti da qualche anno per motivi di lavoro con Matteo Camedda, 36 anni anche lui di Domusnovas, ha quindi svegliato il compagno, rientrato da poco a casa dopo aver effettuato il turno notturno presso l’azienda per la quale lavora. Il tempo di prendere alcune cose e affidare la piccola Giulia agli zii, la coppia si è diretta in ospedale, a Mantova che dista circa mezz’ora di tragitto. Le contrazioni sono diventate, però, sempre più forti e per il piccolo Lorenzo si è temuto il parto in macchina. Per fortuna, sono riusciti a raggiungere in tempo il nosocomio dove il bimbo, che ha pesato 3,550 chili ed è lungo 51,5 centimetri, è venuto subito alla luce. Mamma e piccolo stanno bene: insomma, una lieta notizia degna di essere raccontata, che ha sorpreso e rallegrato i familiari della coppia emigrata dalla Sardegna che vivono pressoché tutti a Domusnovas.