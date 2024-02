Finita la latitanza del super boss Raduano evaso da Bad ‘e Carros: arrestato in Corsica

Finita la latitanza del boss della mafia garganica Marco Raduano evaso dal carcere di Nuoro il 24 febbraio dello scorso anno. Sarebbe stato catturato in nottata in Corsica. Raduano, 40 anni, di Vieste, era evaso dal braccio di alta sicurezza del carcere calatosi dal muro di cinta del penitenziario con lenzuola annodate. Su di lui gravano condanne che avrebbe dovuto finire di scontare nel 2046. Una ventina di giorni prima della fuga, il 3 febbraio dell’anno scorso, gli era stata notificata una nuova condanna diventata definitiva a 19 anni di reclusione, più tre anni di libertà vigilata, dopo che la cassazione aveva giudicato inammissibile il ricorso da lui presentato. Raduano, subito dopo la fuga dal carcere di massima sicurezza del capoluogo barbaricino, era sparito nel nulla, introvabile nonostante i posti di blocco e le retate in tutta la Sardegna da dove, molto probabilmente, è immediatamente fuggito per rifugiarsi nella vicina Corsica.