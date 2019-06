Finestrino aperto del Suv Mercedes, turista multato in Sardegna per “istigazione al furto”. La particolare multa inflitta a un turista: aveva lasciato incautamente aperto il finestrino del suo fuoristrada, e secondo il vigile che gli ha inflitto la sanzione, uscendo di fretta per prendere il cane al guinzaglio, non avrebbe osservato tutte le precauzioni previste. Il rischio insomma è che qualcuno poi tentasse di rubare il Suv. L’episodio è avvenuto nel cuore di Alghero, la multa per la cronaca ammonta a 41 euro.