Fine della paura, ritrovato vivo a San Gavino il 69enne sparito dal pronto soccorso del Brotzu

È stato ritrovato il sessantanovenne sparito dal pronto soccorso del Brotzu. L’anziano, in ospedale perchè gli si era staccata una protesti, non aveva più dato notizie dal primo pomeriggio. Dall’ospedale è partita la telefonata alla famiglia, che si è subito messa sulle tracce dell’uomo: “Ha preso quasi sicuramente un treno ed è arrivato a casa di una cugina, a San Gavino Monreale”, spiega la figlia, che aveva lanciato un appello, con tanto di foto del papà, su Casteddu Online. L’uomo, senza cellulare, non ha potuto avvisare nessuno dei suoi spostamenti, gettando nella disperazione e nell’ansia tutti i suoi cari. Per fortuna, però, c’è stato il lieto fine.