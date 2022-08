Finalmente un buon sabato per il Covid: in Sardegna calano contagi, ricoveri e morti

Finalmente buone notizie sul fronte Covid. Nel sabato pre ferragosto, con tanta voglia di vacanze e spensieratezza, i dati sono tutti in calo e ci permettono di tirare un sospiro di sollievo.

In Sardegna si registrano infatti oggi 580 ulteriori casi confermati di positività su un totale, fra molecolari e antigenici, di 3631 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9, due in meno di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 128, quattro in meno di ieri.

17966 sono i casi di isolamento domiciliare, 694 in meno rispetto a ieri.

Si registra il decesso di un uomo di 85 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna.