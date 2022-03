Incredibile fila di auto per fare benzina sulla Ss 125, assalto al distributore tra Tortolì e Lotzorai

Una fila lunghissima, decine di automobilisti in coda per poter riempire il serbatoio della propria automobile. Succede in Sardegna, sulla Ss 125, in un distributore che si trova tra Tortolì e Lotzorai. In giorni nei quali il prezzo della benzina è alle stelle, c’è chi trova abbordabile il costo di “2,14 euro al litro”. Il video è stato pubblicato su L’Eco di Barbagia e su vari gruppi Facebook: “Questa la situazione al distributore tra Tortolì e Lotzorai. Abbiamo atteso oltre un’ora per rifornire: la colonna di macchine è infinita. Questo è il distributore più conveniente con il diesel a 2,14 il litro”, così una delle automobiliste, che ha inviato il filmato alla pagina Facebook sarda. Unu vero e proprio assalto, quello al distributore di benzina sull’Orientale Sarda.

E, tra i commenti, ognuno dice la sua: “Sono in fila perchè da lunedì ci sarà lo sciopero dei trasportatori”, “assurdo fare un’ora di fila per risparmiare qualche centesimo”, “il peggio deve ancora venire”.