Figliuolo a Cagliari, il generale dell’emergenza Covid incontrerà anche Solinas per parlare di vaccini

Poco meno di otto ore, stando alla tabella di marcia in via di definizione. Tanto resterà nell’Isola Francesco Paolo Figliuolo, il generale chiamato a risolvere i tanti rebus legati all’emergenza Covid in Italia. Il commissario straordinario visiterà domani, alle 10, l’hub vaccinale della Fiera. Poi, alle 11:30, è previsto l’incontro a Villa Devoto con il presidente Christian Solinas: una riunione a oltranza per fare il punto sui vaccini, un tema caldissimo, stando a quanto si apprende da fonti della Protezione civile sarda. Poi, Figliuolo avrà un incontro con tutti i prefetti in piazza Palazzo, in Prefettura, prima di lasciare l’Isola, probabilmente non prima di metà pomeriggio. Accanto a Figliuolo ci sarà anche Domenico Curcio, capo della Protezione civile italiana.