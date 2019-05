Fibromialgia, le tante promesse mancate in Sardegna: “Malattia ancora non riconosciuta, terapie al palo”

Nella giornata mondiale per la Fibromialgia, il Deputato Salvatore Deidda ha scelto Oristano per firmare la petizione del Comitato Fibromialgici per chiedere il riconoscimento della Malattia.

Deidda è primo firmatario di una proposta di legge alla Camera mentre l’Iter per il riconoscimento è in corso nell’altro ramo del Parlamento e negli scorsi anni, dopo una campagna informativa tanti comuni avevano approvato una delibera di sostegno per il riconoscimento.

“È fondamentale l’opera di informazione che le Associazioni e il Comitato fa perché ci sono troppe persone che ancora oggi non conoscono questa malattia e non sanno come affrontarla” dichiara Deidda

“In Sardegna siamo ben lontani dall’offrire i servizi necessari e per questo sarà importante dare gambe alla legge approvata alla fine della scorsa legislatura regionale e creare un centro regionale di riferimento per la diagnosi e la terapia”, conclude Deidda