Fibromialgia in Sardegna, i soldi dei malati per il 2024 non si toccano: “Ma dall’anno prossimo cambieranno le regole”

Il bonus di 800 euro per il 2024 destinato a ogni fibromialgico sardo che ha presentato regolare domanda non si tocca, dall’anno prossimo si vedrà il da farsi. A distanza di due mesi dalle dichiarazioni, bollate come “ingiuste e vergognose” da tutte le associazioni dei malati di fibromialgia, fatte in Aula da alcuni consiglieri regionali di centrosinistra, qualcosa è cambiato. A darne notizia è il “papà” del bonus, istituito quando governava Christian Solinas, cioè Fausto Piga, attuale vicecapogruppo di Fratelli d’Italia: “Non voglio chiamarla vittoria, ma alla fine le osservazioni dell’opposizione e dei comitati dei malati di fibromialgia sono servite, ora è tutto più chiaro e le regole dell’indennità regionale fibromialgia cambieranno dal 2025 e non da quest’anno- Bene la retromarcia della Giunta che con la delibera del 16 ottobre ha da dato un interpretazione elastica alla maldestra disposizione approvata dal Consiglio regionale lo scorso agosto. La norma, confusa e scritta male, votata dall’Aula dopo l’acceso dibattito dello scorso agosto, prevedeva a decorrere dal 2024 la modifica delle regole dell’indennità regionale di fibromialgia e al suo posto si istituiva un nuovo contributo da erogare con diverse modalità”, ricorda Piga. “Tuttavia, ora, con l’interpretazione della Giunta si corregge doverosamente il tiro e si dispone che nell’anno 2024 non cambino le regole, ma si dovrà emanare nuove linee guida per la definizione delle modalità di erogazione dell’indennità a partire dall’anno 2025, in modo tale da assicurare l’immediata erogazione dell’indennità a favore di tutti i destinatari che presentano i requisiti”.