Fiamme nella notte a Mulinu Becciu, distrutta un’auto in sosta in via Tintoretto

Cagliari, incendio nella notte a Mulinu Becciu.

Da segnalazioni pervenute alla sala operativa, la squadra di pronto intervento “1A” dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta intorno all’una di questa notte, in via Tintoretto, a Mulinu Becciu”, per l’incendio di un’auto in sosta.

I vigili del fuoco arrivati sul posto hanno delimitato l’area e con un’APS provveduto a spegnere il rogo prima che si potesse propagare ai veicoli parcheggiati nelle vicinanze. Successivamente hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, agli accertamenti e ai rilievi per stabilire le cause dell’incendio.