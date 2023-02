Fiamme in un’officina meccanica a Siliqua, duro lavoro per i vigili del fuoco.

Incendio di un’officina meccanica nella zona industriale di Siliqua, i Vigili del Fuoco spengono le fiamme e mettono in sicurezza l’area e la struttura coinvolta.

Nella serata di ieri la squadra di pronto intervento “5A” dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Iglesias è intervenuta nella zona industriale di Siliqua per l’incendio di un’officina meccanica.

Le fiamme si sono sviluppate all’interno della struttura coinvolgendo veicoli, attrezzature meccaniche, gomme e materiali vari.

In supporto sono state inviate squadre della sede centrale del Comando di Cagliari.

Gli operatori, giunti sul posto, si sono addentrati nella struttura invasa dal fumo, hanno localizzato e spento le fiamme e provveduto alla messa in sicurezza della struttura e dell’area.

Nessuna persona risulta coinvolta.

L’intervento è terminato intorno alle 23 inoltrate.