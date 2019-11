Fiamme in un’abitazione a Serramanna, vigili del fuoco a lavoro dall’alba

Incendio di un’abitazione a Serramanna, i Vigili del Fuoco sono sul posto con due automezzi.

La squadra “7A” dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanluri, dalle 7:30 circa di questa mattina, sta operando per un incendio all’interno di un’abitazione in vico Regina Elena a Serramanna.

I vigili stanno operando per spegnere le fiamme con due automezzi un’autopompa serbatoio) un’autobotte pompa.

L’incendio al momento è sotto controllo, nessuna persona è rimasta coinvolta.

L’intervento è ancora in corso per la bonifica di focolai residui e per le operazioni di messa in sicurezza della struttura e dell’area.

Successivamente i Vigili del Fuoco avvieranno gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.