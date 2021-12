Fiamme a Teulada, un incendio divora un’autorimessa: in cenere auto e attrezzature

Paura a Teulada per un incendio, scoppiato in un’autorimessa in via De Gasperi: le fiamme hanno avvolto automobili e attrezzature varie. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia: i pompieri, non senza difficoltà, con il supporto di un’autopompa e un’autobotte, sono entrati nell’autorimessa e hanno spento il rogo. Ci sono ovviamente indagini in corso, fondamentali tutti gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio.