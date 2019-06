Fiamme a Flumini e intorno al Policlinico: Nos Quartu in prima linea nello spegnimento. Dopo l’incendio nei pressi del Policlinico, altro allarme fuoco nel litorale di Flumini: “Stiamo intervenendo su un grosso incendio sterpaglie tra via dell’autonomia regionale e via San Martino nell’agro di Quartu. Sono presenti anche i Vigili del fuoco e la pattuglia del Corpo forestale della stazione di Sinnai”, il racconto in diretta dei volontari.