Fiaccolata a Nuoro per Patrick e Ythan, i funerali solo dopo l’autopsia: “Angeli prima del tempo”

Nuoro si stringe nel dolore, domani una fiaccolata in memoria di Patrick e Ythan: alle 19,30, tutti di fronte al casolare, sarà quello il punto di ritrovo per ricordare i due giovani amici. Il Comune di Nuoro, la parrocchia di San Domenico Savio e l’Istituto comprensivo Grazia Deledda promuovono una fiaccolata in memoria di Patrick Zola e Ythan Romano. “La comunità di Nuoro è chiamata a raccolta domani sera alle 19.30, la processione partirà dal casolare dove è avvenuta la tragedia, di fronte alla parrocchia” per ricordare i due ragazzini che la sera di Pasquetta hanno perso la vita in quei ruderi caduti giù, all’improvviso, che hanno sepolto i ragazzini. Un dolore immenso, tutta l’Isola si stringe alle famiglie dei giovani, straziate dal dolore. Bandiere a mezz’asta, messaggi di vicinanza e varie forme di lutto sono espresse pressoché da tutti. Il sindaco di Desulo, Giovanni Melis, ha pubblicamente mostrato la vicinanza da parte di tutta la comunità. “Cercare di essere vicini, pur sapendo che il dolore è troppo” ha comunicato. Nella foto dell’articolo il dipinto, molto espressivo e toccante, che raffigura le due giovani vittime, realizzato dal pittore nuorese Luciano Cucca.

“Tutta la comunità dell’istituto comprensivo “Grazia Deledda” si stringe con affetto all’incommensurabile dolore dei familiari di Ythan e Patrick, chiamati ad essere angeli prima che i tempi fossero maturi” si legge nel sito istituzionale della scuola frequentata dai ragazzini. Non solo: una preghiera accompagna l’immagine di Patrick Ythan, amici per gioco, amici per sempre. “Signore ascolta la mia preghiera, porgi l’orecchio alla mia supplica. Mostrami il tuo volto nel giorno dell’angoscia”, scrive il Dirigente Scolastico Andrea Antonio Fadda.