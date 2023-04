Festività di Pasqua in Sardegna, controlli della polizia su treni e viaggiatori

568 persone identificate, tra cui 75 stranieri e 47 pattuglie impiegate in stazione di cui 5 a bordo treno, è questo il bilancio della Polizia Ferroviaria nel periodo delle Festività Pasquali.

Il periodo delle festività ha visto il potenziamento dei servizi anche da parte del Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Sardegna in relazione ai consueti spostamenti in treno e all’aumento fisiologico di presenze in ambito ferroviario.

L’attività di vigilanza è stata rivolta principalmente alla prevenzione di fenomeni illeciti e delittuosi oltre che alla tutela dei comportamenti a rischio che mettono in pericolo l’incolumità degli utenti.