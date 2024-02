Festival di Sanremo, tutto pronto per la prima serata. L’ordine di uscita degli artisti in gara 

“La messa cantata” della musica italiana sta per iniziare. È tutto pronto per la prima, attesa, serata del Festival di Sanremo, che vede protagonista- per la quinta volta consecutiva- Amadeus. Come sempre, il conduttore ha anche il ruolo di direttore artistico della kermesse. Trenta le canzoni scelte da Amadeus, con un cast che spazia da icone come Fiorella Mannoia e Loredana Bertè a star delle radio come Annalisa e i The Kolors. Ad affiancare Amadeus, questa sera, ci sarà Marco Mengoni, vincitore della scorsa edizione con “Due vite”, brano che ha consacrato ulteriormente l’artista, già pronto per un altro tour negli stadi nel 2025.

Ecco l’ordine di uscita della prima serata, martedì 6 febbraio:



Clara – Diamanti Grezzi

Sangiovanni – Finiscimi

Fiorella Mannoia – Mariposa

La Sad – Autodistruttivo

Irama – Tu no

Ghali – Casa Mia

Negramaro – Ricominciamo tutto

Annalisa – Sinceramente

Mahmood – Tuta gold

Diodato – Ti muovi

Loredana Bertè – Pazza

Geolier – I p’ me, tu p’ te

Alessandra Amoroso – Fino a qui

The Kolors – Un ragazzo una ragazza

Angelina Mango – La noia

Il Volo – Capolavoro

Big Mama – La rabbia non ti basta

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

Emma – Apnea

Renga e Nek – Pazzo di te

Mr. Rain – Due altalene

BNKR44 – Governo punk

Gazzelle – Tutto qui

Dargen D’Amico – Onda alta

Rose Villain – Click boom

Santi Francesi – L’Amore in bocca

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Maninni – Spettacolare

Alfa – Vai

Il Tre – Fragili

Sul palco, oltre ai 30 cantanti in gara, ci saranno anche “la mamma di Giò Giò”, Giovan Battista Cutolo, il giovane musicista ucciso in strada a Napoli dopo una lite per un motorino, la prima sciatrice Federica Brignone e l’attore Edoardo Leo. A Piazza Colombo si esibirà Lazza, mentre a bordo della nave Costa Smeralda aprirà lo show il rapper Tedua.