Festival di Pasqua, a Cagliari “Due geni a confronto”

Due straordinari compositori, considerati “due dei tre grandi B” (assieme a Bach) della musica strumentale tedesca. Le opere di Ludwig Van Beethoven e di Joannes Brahms saranno protagoniste nello spettacolo “Due Geni a Confronto”. Lo straordinario concerto per violino e pianoforte sarà di scena sabato 30 Aprile, alle 20.00, nel Centro D’Arte e Cultura il Ghetto – Sala delle Mura – nel Quartiere Castello, in via Santa Croce 18 a Cagliari. Lo spettacolo è valido per la quinta data del “Festival di Pasqua”, edizione 2022, e vedrà protagonista un duo formato dai Maestri Elsa Paglietti al violino e da Riccardo Leone al Pianoforte.

Due le opere che verranno eseguite: la Sonata per violino e pianoforte n.7, (Eroica) Op.10 n. 3 in Re Magg, di Beethoven, e la Sonata n.3 in Re Min. Op. 108 di Brahms.

Sonata per violino e pianoforte n.7, (Eroica) Op.10 n. 3 in Re Magg

E’ la sonata che conclude la serie di Beethoven dell’Opus 10. Articolata in quattro movimenti, secondo una testimonianza di Schindler (amico e “segretario” di Beethoven per diverso tempo), il compositore ebbe a dire del secondo movimento Largo e mesto: “Ognuno sentirà che esprime lo stato d’animo del malinconico, in tutte le diverse sfumature di luci ed ombre che compaiono nell’immagine della Malinconia”.

Sonata n.3 in Re Min. Op. 108

Opera composta da Brahms tra il 1886 e il 1888, dedicata al direttore d’orchestra ed amico Hans von Bülow, venne eseguita per la prima volta al Teatro dell’Opera di Budapest da Jenő Hubay al violino e Brahms stesso al piano, il 21 dicembre 1888.

Il Festival di Pasqua, edizione 2022, è organizzato dall’Associazione Incontri Musicali, in collaborazione con l’Ass. P.I. RAS, il Ministero della Cultura, l’Associazione Sonus de Atongiu e la Scuola Civica “L. Rachel”.

Per assistere agli spettacoli del Festival, in rispetto alle norme per prevenire il contagio del Covid-19, sarà necessario prenotare al 351/8113531 ed essere in possesso obbligatoriamente del Green Pass.