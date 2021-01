Festa privata in casa a Lanusei, nei guai nove giovani

E’ stata la musica ad alto volume a richiamare l’attenzione dei carabinieri, attorno alla mezzanotte, a Lanusei. E’ scattata così il controllo e la la sanzione per nove giovani, tra cui alcuni minorenni, che avevano organizzato una festa privata in casa. In barba alle disposizioni del coronavirus. Ovviamente, la festa è finita e i ragazzi sono stati multati.