Festa dell’Epifania: a Villamassargia arriva il circo dei bambini con la Befana danzante

Regali ai più piccoli, spettacolo e magia nel paese de “S’Ortu Mannu” che si conferma meta di prestigio per l’animazione delle festività natalizie. L’appuntamento è per domani in piazza Pilar dalle 10 e 30 alle 12 e 30: la nonnina fatata atterrerà per portare i doni ai bambini che potranno “volare” nel Baby Circus Show.

I doni li porterà una bellissima Befana danzante. E nel circo anche i bambini potranno volare. Regali ai più piccoli, spettacolo e magia a Villamassargia che si conferma metà di prestigio per l’animazione delle festività natalizie. È la ciliegina sulla torta per il Comune de “S’ Ortu Mannu” che chiude con la serie di eventi spettacolari e di alto livello curati da Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia titolari di Oggi Sposi & Events e art directors del “Natale a Villamassargia”.

Dopo l’evento di gala UlivumXMas e il videomapping sulla chiesa della Madonna della Neve, stavolta prenderà vita un circo estemporaneo all’aria aperta, libero dalle classiche pieghe del tendone. Qui i bambini potranno provare in prima persona l’ebrezza di “lievitare” e “staccarsi da terra “, vivere attimi di energia e volteggiare su un tappeto di note musicali. Tra tessuti, trampoli e bastoni, potranno sperimentare acrobazie divertendosi .

Il clou è l’ascesa della superba Befana volante che con la sua scopa sul trapezio lascerà tutti, grandi e piccini col naso all’insù e senza fiato. Un vero e proprio Baby Circus Show orchestrato in modo eccezionale dai super artisti di Circus Maccus che da oltre vent’anni fanno sognare intere generazioni. L’appuntamento è in piazza Pilar dalle 10 e 30 alle 12 e 30, dove domani la nonnina fatata atterrerà per portare i doni ai più piccoli del paese.

«Il circo è un insieme di emozioni senza tempo in cui eccitazione, avventura e curiosità si fondono in una magica esperienza multi sensoriale indimenticabile», dichiarano Ghisoni e Murgia, «quest’anno non c’è solo magia per la nostra “ Epifania”. Abbiamo voluto creare per i bimbi e per le loro famiglie non solo anche un momento ludico in cui giocando impareranno ad aprire il cuore a un’esperienza in cui socializzazione, creatività ,fiducia, pazienza, perseveranza, rispetto e condivisione si uniranno nella creazione di qualcosa di irripetibile creato direttamente da loro e gestito da mani sapienti».

«L’ evento dell’Epifania è ormai tradizionale in piazza Pilar a Villamassargia», aggiunge la sindaca Debora Porrà, «e negli anni questa Amministrazione lo ha fatto crescere fino a farlo diventare un appuntamento fisso con lo stupore e la meraviglia. Ora che la data si avvicina, invitiamo tutti a scoprire le sorprese della nuova edizione 2024».

«Le feste sono il momento migliore per costruire una comunità sempre più forte ed unita», sottolinea Sara Cambula, assessora alla Cultura di Villamassargia, «dopo degli eventi dedicati a tutte le fasce d’età vogliamo concludere con un appuntamento trasversale, che ci aiuterà a salutare le feste e affrontare il nuovo anno nel segno della condivisione e della collaborazione».