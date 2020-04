Festa della Liberazione, Mattarella: “Come allora uniti possiamo rinascere”

L’unità del popolo italiano, che nulla è mai riuscita a incrinare, è la chiave di volta per ripartire dopo l’epidemia del coronavirus, come lo fu dopo la Seconda guerra mondiale. Sergio Mattarella celebra, senza i tradizionali festeggiamenti, un 25 aprile d’eccezione a causa della pandemia, e chiede a tutto il Paese di attingere a energie e valori comuni per superare la “dura prova” di queste settimane. Continua a leggere su Agi.it