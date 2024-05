Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La Sardegna sorride grazie al Lotto. Nell’estrazione di sabato 25 maggio, come riporta Agipronews, a Sestu, in provincia di Cagliari centrati tre ambi e un terno dal valore di 19500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che sfiora i 521 milioni in questo 2024.