Ferragosto “da sballo” al Poetto: droga sequestrata, segnalate otto persone

Proseguono senza sosta le attività di contrasto alla diffusione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti. La quotidiana attività di controllo economico del territorio, rafforzata ed intensificata durante il periodo estivo grazie anche al rinforzo di personale disposto dal Comando Generale che ha inviato sull’isola un’aliquota di 18 Finanzieri Allievi provenienti dai Reparti di Istruzione, viene indirizzata, da un lato al contrasto alla diffusione e al consumo di sostanze stupefacenti e dall’altro ad intercettare e stroncare le attività di spaccio, sia minute che organizzate.

In questo contesto giocano un ruolo fondamentale una specifica attività di analisi del contesto del territorio – che individua le zone più “calde” e maggiormente interessate dal fenomeno – l’esame delle informazioni di volta in volta acquisite a seguito dei numerosi interventi effettuati nella provincia e, non da ultimo, l’impiego sistematico nei servizi di specie delle unità cinofile, preziosissime alleate nell’individuazione dei nascondigli delle sostanze stupefacenti durante le attività di perquisizione.

Nel porto di Cagliari, una pattuglia di Finanzieri, unitamente alle unità cinofile, hanno sottoposto a controllo un cittadino italiano, classe 1996, trovato poi in possesso di grammi 1,85 di hashish.

Nella giornata di Ferragosto, sul Lungomare Poetto di Cagliari e Quartu Sant’Elena, le Fiamme Gialle di Cagliari e Sarroch hanno sottoposto a controllo tre cittadini italiani, maggiorenni, aventi diversa età, trovati in possesso di 4,6 grammi di hashish, 1,6 grammi di marijuana e 3 spinelli confezionati.

Durante la stessa giornata, nella nota località balneare di Costa Rei, nel Comune di Castiadas, una pattuglia di baschi verdi unitamente alle unità cinofile, sottoponevano a un controllo due cittadini italiani, classe 1999, che venivano trovati in possesso di gr. 0,5 di cocaina e grammi 1,6 di marijuana.

Nelle vie del centro cittadino, i militari della 2^ Compagnia hanno denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica, un cittadino straniero, classe 1990, trovato in possesso di gr. 16,9 di hashish, suddiviso a sua volta in 19 dosi pronte per essere vendute a potenziali acquirenti. Oltre allo stupefacente veniva sottoposto a sequestro anche il denaro, pari a € 95,00, rinvenuto nella sua disponibilità, considerato il provento dell’attività illecita.

In una successiva attività i finanzieri rinvenivano, abbandonato da ignoti, un involucro al cui interno vi erano 3 grammi di hashish già confezionata in 4 dosi.

Lungo il litorale del Poetto, le Fiamme Gialle di Cagliari e Sanluri, coadiuvate dalle unità cinofile, hanno sottoposto a controllo due cittadini italiani, classi 1992 e 1996, trovati in possesso, di 1,4 gr. di hashish, 1,8 gr. di marijuana, 0,1 gr. di cocaina e n. 1 spinello confezionato.

Tutta la droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro e gli assuntori individuati sono stati segnalati alle autorità competenti.

Nel corso del 2019 sono 216 i soggetti segnalati alla Prefettura (di cui 28 minorenni), 16 i denunciati all’Autorità Giudiziaria e 17 gli arrestati.