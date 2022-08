Ferragosto, Cagliari semideserta: dal Poetto a Villasimius assalto alle spiagge nonostante le nuvole

Ferragosto con la quasi totalità di negozi chiusi, a Cagliari, e il classico assalto alle spiagge di Calamosca e, soprattutto, del Poetto. Il cielo nuvoloso non ha fermato la voglia di mare di migliaia di sardi e turisti. In centro regna il silenzio nella mattina simbolo dell’estate: aperto solo qualche supermercato, con baristi e ristoratori che timbrano il cartellino: per un caffè, un piatto di spaghetti, una bistecca o un’orata l’offerta è abbastanza variegata. Pochissimi, invece, i negozi aperti nelle vie dello shopping. Le code di auto per raggiungere anche le spiagge della costa est, Villasimius e Chia su tutti, si sono registrate sin dall’alba.

Buoni numeri a Villasimius, ma anche a Pula e nelle spiagge di Cala Sinzias e Castiadas.