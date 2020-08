Ferragosto a Portoscuso, sì ai festeggiamenti ma in sobrietà

Il Ferragosto a Portoscuso non sarà il classico di ogni anno con eventi di grande richiamo come, ad esempio, il ferragosto portoscusese con i caratteristici e apprezzati fuochi d’artificio e la Fiera del Sud Ovest, ma “abbiamo scelto di avere fiducia e guardare prudentemente al superamento di questa emergenza” spiega il sindaco Giorgio Alimonda. Quindi al via con le manifestazioni programmate come il cinema sotto le stelle, concerti e festival culturali.

“Sappiamo che alcuni non condividono, avrebbero preferito un annullamento di tutte le manifestazioni o, al contrario, avrebbero fatto tutto perché il virus e le leggi non esistono, considerata la nostra situazione, abbiamo scelto di avere fiducia”.

Attualmente non sono pervenute comunicazioni da parte ATS che segnalano situazioni di positività al virus a Portoscuso.

Tra ieri e stamattina sono stati eseguiti alcuni ulteriori tamponi alle persone che hanno avuto contatti diretti con i focolai di Carloforte e Sant’Antioco e alcuni ulteriori esami diagnostici saranno effettuati probabilmente nella giornata di domani.

“La situazione locale, a differenza di altre realtà anche limitrofe ci consente di dar corso alle manifestazioni programmate, ma è ovvio il richiamo ai comportamenti prescritti ed a un aumento della sorveglianza ma sopratutto dell’autocontrollo di ciascuno e degli esercenti coinvolti”.