Fernanda Loche, responsabile della Croce Rossa Italiana Cagliari a Radio CASTEDDU: “Un anno molto duro”

Fernanda Loche, responsabile della Croce Rossa Italiana Cagliari: “È stato un anno molto duro le attività sono aumentate tantissimo. Un ringraziamento a tutti i volontari che non si sono mai fermati, anche oggi sono impegnati nell’attività, sono usciti per assistere i senzatetto. Le scuole hanno confezionato un pacchetto per loro e i volontari hanno aggiunto un pasto caldo. Questo non sarà un Natale come gli altri ma più sentito come magia e solidarietà perché sono tante le dimostrazioni riservate alle persone che hanno più bisogno”.

40 le persone assistite a Cagliari dalla Croce Rossa, che la notte dormono dove capita. “Oggi abbiamo consegnato anche i pacchi ai bambini ospedalizzati, sono stati donati alla direzione del Brotzu che, dopo essere sanificati, li ha consegnati. Non abbiamo voluto rinunciare, non li abbiamo potuti dare di persona ma per i bambini è un’attesa magica. Abbiamo impegnato anche una task-force delle crocerossine in una RSA, stanotte e in questi giorni svolgeranno la loro attività di ausilio insieme all’esercito, perché la situazione è tragica. Alcune strutture non hanno più nemmeno il personale “.