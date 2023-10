Fermi tutti, arriva Mattarella a Cagliari: niente auto in via Roma, sarà ancora di più caos traffico. Il 4 novembre il Presidente della Repubblica in città, e già dai giorni prima la circolazione sarà spostata in viale Diaz e via Sassari, paralizzando completamente via Roma che sarà del tutto chiusa al passaggio delle auto. I commercianti della zona stremati protestano: “Così non si può andare avanti, siamo pronti a chiudere e a proteste clamorose”. Ci sarà anche il ministro della Difesa Crosetto, nei festeggiamenti speciali con Mattarella a Cagliari nel giorno della festa nazionale.

Le tribune saranno quasi certamente sistemate al porto, e tutta via Roma sarà una zona blindatissima. Inevitabile che si possa creare un tappo enorme di traffico in tutta la città: oltre ai tanti cantieri aperti, si bloccherà anche il flusso delle p’ersone e alla Marina l’umore dei ristoratori, locale per locale, non è certamente migliori. Probabilmente già domani si conosceranno i dettagli precisi dell’ordinanza che è stata già firmata dall’Autorità Portuale- Ma si attendono i dettagli di quella di Truzzu, che dovrà spiegare quali strade alternative potranno utilizzare i cagliaritani in una situazione così complicata. Nella foto, Mattarella all’Università di Sassari in una delle sue ultime apparizioni in Sardegna.